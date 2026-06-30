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СМИ: Иран готовит крупнейшую похоронную церемонию в своей истории

Иран готовит крупнейшие государственные похороны в истории страны — прощание с убитым в ходе американо-израильских атак верховным лидером, аятоллой Али Хаменеи.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Похороны Али Хаменеи состоятся спустя почти четыре месяца после его гибели 28 февраля. Четырехмесячная задержка связана с войной, введением режима прекращения огня и последующим переговорным процессом, сообщает Euronews*.

По данным издания, церемонии прощания пройдут в пяти городах Ирана и Ирака в течение шести дней.

Они начнутся в Тегеране в субботу и воскресенье в молитвенном комплексе Мосалла, главном месте проведения масштабных государственных религиозных собраний в Тегеране. В комплексе проходят похороны высокопоставленных деятелей Ирана, и он служит символическим центром государственных траурных церемоний.

Главная траурная процессия пройдет в понедельник по 10-километровому маршруту от площади Имама Хоссейна до площади Азади, на которой до сих пор проходили важнейшие массовые мероприятия в Иране — от революции 1979 года до крупнейших протестов в стране.

Мэр Тегерана заявил, что в мероприятии примут участие около 20 млн человек и оно станет «крупнейшим в истории иранской столицы». Затем, 7 июля, шествие отправится в Кум и пройдет между усыпальницей Фатимы Масуме и мечетью Джамкаран.

Кум является центром шиитского исламского образования в Иране и самым важным городом-семинарией в мире для представителей шиитского ислама. Мечеть Джамкаран, расположенная на окраине города, ассоциируется со Скрытым имамом — аль-Махди — и служит одним из важнейших мест паломничества в шиитском исламе.

Затем тело Али Хаменеи будет перевезено в Ирак, где запланированы церемонии в Наджафе и Кербеле, двух самых священных городах шиитского ислама.

Сами похороны состоятся в Мешхеде 9 июля. Мешхед — место рождения Али Хаменеи и самый священный город Ирана.

Здесь находится святилище имама Резы, восьмого имама шиитского ислама, и самый богатый религиозный фонд в стране «Астан Кудс Резави».

По оценкам властей, на похоронах будут присутствовать 8−10 млн человек. Освещать их будут около 500−600 иностранных журналистов.

Вопросами безопасности и материально-технического обеспечения занимаются военизированная организация «Басидж» и Корпус стражей исламской революции (КСИР).

На время церемоний автомагистрали Тегерана будут переоборудованы во временные парковки, а мечети, школы, спортивные залы и университеты — в жилые помещения. Каждый из 22 районов Тегерана примет участников траура из одной из 31 провинции Ирана. Ожидается, что авиарейсы будут отменены, а въезд в крупные города будет строго контролироваться.

Неизвестно, посетит ли церемонии прощания Моджтаба Хаменеи — новый аятолла Ирана и сын покойного Али Хаменеи.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф подтвердили, что официальная делегация примет участие в мероприятии. Остается неясным, прибудут ли делегации арабских государств Персидского залива, некоторые из которых во время войны стали мишенями иранских ракет и беспилотников, а также России и Китая и на каком уровне.

Издание напоминает, что похороны сопоставимого масштаба прошли в Иране в 1989 году, когда умер основатель Исламской Республики, аятолла Рухолла Хомейни. Но тогда, как утверждает Euronews*, они превратились в хаос: процессия не вместила толпы людей, желавших попрощаться с покойным рахбаром, тело его «едва не затерялось», части одежды были оторваны, а для завершения транспортировки в итоге понадобился вертолет.

А в 2020 году состоялись похороны командующего силами КСИР в Кудсе Кассема Сулеймани. Он был убит в результате удара американского беспилотника по международному аэропорту Багдада 3 января 2020 года по приказу Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Как подчеркивает Euronews*, это было первое прямое убийство высокопоставленного иранского военного чиновника со стороны США.

Похороны прошли в восьми городах Ирана и Ирака. Траурная процессия в Кермане, родном городе Сулеймани, закончилась давкой, в результате которой погибли десятки людей. Али Хаменеи тогда публично плакал на церемонии, отмечает издание.

* Доступ к сайтам Euronews на территории РФ ограничен.

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