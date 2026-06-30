СМИ: Иран готовит крупнейшую похоронную церемонию в своей истории

На время церемоний автомагистрали Тегерана будут переоборудованы во временные парковки, а мечети, школы, спортивные залы и университеты — в жилые помещения. Каждый из 22 районов Тегерана примет участников траура из одной из 31 провинции Ирана. Ожидается, что авиарейсы будут отменены, а въезд в крупные города будет строго контролироваться.