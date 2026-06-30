СМИ: Иран готовит крупнейшую похоронную церемонию в своей истории

Похороны Али Хаменеи состоятся спустя почти четыре месяца после его гибели 28 февраля. Четырехмесячная задержка связана с войной, введением режима прекращения огня и последующим переговорным процессом, сообщает Euronews*.
Они начнутся в Тегеране в субботу и воскресенье в молитвенном комплексе Мосалла, главном месте проведения масштабных государственных религиозных собраний в Тегеране. В комплексе проходят похороны высокопоставленных деятелей Ирана, и он служит символическим центром государственных траурных церемоний.
Мэр Тегерана заявил, что в мероприятии примут участие около 20 млн человек и оно станет «крупнейшим в истории иранской столицы». Затем, 7 июля, шествие отправится в Кум и пройдет между усыпальницей Фатимы Масуме и мечетью Джамкаран.
Кум является центром шиитского исламского образования в Иране и самым важным городом-семинарией в мире для представителей шиитского ислама. Мечеть Джамкаран, расположенная на окраине города, ассоциируется со Скрытым имамом — аль-Махди — и служит одним из важнейших мест паломничества в шиитском исламе.
Затем тело Али Хаменеи будет перевезено в Ирак, где запланированы церемонии в Наджафе и Кербеле, двух самых священных городах шиитского ислама.
Здесь находится святилище имама Резы, восьмого имама шиитского ислама, и самый богатый религиозный фонд в стране «Астан Кудс Резави».
Вопросами безопасности и материально-технического обеспечения занимаются военизированная организация «Басидж» и Корпус стражей исламской революции (КСИР).
На время церемоний автомагистрали Тегерана будут переоборудованы во временные парковки, а мечети, школы, спортивные залы и университеты — в жилые помещения. Каждый из 22 районов Тегерана примет участников траура из одной из 31 провинции Ирана. Ожидается, что авиарейсы будут отменены, а въезд в крупные города будет строго контролироваться.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф подтвердили, что официальная делегация примет участие в мероприятии. Остается неясным, прибудут ли делегации арабских государств Персидского залива, некоторые из которых во время войны стали мишенями иранских ракет и беспилотников, а также России и Китая и на каком уровне.
Издание напоминает, что похороны сопоставимого масштаба прошли в Иране в 1989 году, когда умер основатель Исламской Республики, аятолла Рухолла Хомейни. Но тогда, как утверждает Euronews*, они превратились в хаос: процессия не вместила толпы людей, желавших попрощаться с покойным рахбаром, тело его «едва не затерялось», части одежды были оторваны, а для завершения транспортировки в итоге понадобился вертолет.
А в 2020 году состоялись похороны командующего силами КСИР в Кудсе Кассема Сулеймани. Он был убит в результате удара американского беспилотника по международному аэропорту Багдада 3 января 2020 года по приказу Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Как подчеркивает Euronews*, это было первое прямое убийство высокопоставленного иранского военного чиновника со стороны США.
Похороны прошли в восьми городах Ирана и Ирака. Траурная процессия в Кермане, родном городе Сулеймани, закончилась давкой, в результате которой погибли десятки людей. Али Хаменеи тогда публично плакал на церемонии, отмечает издание.
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