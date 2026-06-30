В России впервые нашли следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода

«Впервые на территории Российской Федерации подтверждена находка следов динозавра в отложениях аптского яруса нижнего мелового периода. Следы были обнаружены на территории Кисловодского национального парка в регионе Кавказских Минеральных Вод и подробно изучены в 2026 году. Значение открытия связано не только с его редкостью, но и с тем, что оно существенно расширяет представления о древних экосистемах европейской части современной России», — сказала она.