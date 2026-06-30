Тамбовские власти отвели 7,3 га под проект логокомплекса Ozon за 920 млн рублей

Согласно распоряжению, реализовать проект планируется до конца 2032 года, хотя ранее в правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что логокомплекс может быть запущен в третьем квартале 2027 года. Также уточнялось, что площадь объекта составит 20 тыс. кв. м. На нем планируется создать около 1 тыс. рабочих мест.