В Калининградскую область направили два дополнительных бензовоза «Лукойла»

По информации правительства, ограничения на отпуск топлива введены для снижения нагрузки на АЗС и топливных операторов. «У крупных операторов топливо в наличии есть — 92, 95 и дизель, но, учитывая сложившийся ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять его по всем АЗС компании не успевают. Отгрузки на июль согласованы, с учетом договоренностей губернатора с федеральным центром. Одна из крупных компаний, Балтнефть — перевела режим только на обслуживание юридических лиц и выполнение государственных и муниципальных заказов», — добавляет пресс-служба.