В Калининградскую область направили два дополнительных бензовоза «Лукойла»

В Калининградскую область направили два дополнительных бензовоза компании «Лукойл». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«В помощь по доставке топлива до АЗС компания “Лукойл” направила в регион два дополнительных бензовоза, которые в ближайшее время приступят к работе», — говорится в сообщении.
Топливные компании, утверждается в заявлении, продолжают развозить бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всей области. Логистика строится с учетом спроса на конкретных АЗС и их удаленности от нефтебазы. При этом некоторые сети вводят технологические часы для оптимизации работы и вправе корректировать режим работы своих заправок.
По информации правительства, ограничения на отпуск топлива введены для снижения нагрузки на АЗС и топливных операторов. «У крупных операторов топливо в наличии есть — 92, 95 и дизель, но, учитывая сложившийся ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять его по всем АЗС компании не успевают. Отгрузки на июль согласованы, с учетом договоренностей губернатора с федеральным центром. Одна из крупных компаний, Балтнефть — перевела режим только на обслуживание юридических лиц и выполнение государственных и муниципальных заказов», — добавляет пресс-служба.
Сельхозпроизводителей, отмечается в заявлении, в большей части обеспечивает топливом отдельный поставщик, который работает по своим графикам поставки и осуществляет оптовые продажи. Отпускная цена на топливо может меняться и зависит от ситуации на рынке.
«На текущий момент профильные ведомства прорабатывают с отраслевыми учреждениями, топливными компаниями возможные варианты регулирования скопления автомобилистов на АЗС. При принятии конкретных решений и мер — информация будет публиковаться на официальных ресурсах», — отмечается в сообщении.
Ранее в мининфраструктуры сообщили, что поставки дизеля и бензина в Калининград продолжаются. В Калининградской области уже несколько дней автомобилисты испытывают сложности с топливом — бензин присутствует на на всех заправках, на АЗС выстраиваются большие очереди.