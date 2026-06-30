В Минтруде назвали традиционно женские отрасли труда в России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Женскими отраслями труда в России являются медицина, образование, культура, спорт, социальная защита и соцобслуживание, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.
Форум женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» проходит в Москве с 30 июня по 1 июля.
«Традиционно женскими отраслями в нашей стране являются и медицина, и образование, и культура, и спорт, и социальная защита, и социальное обслуживание. То есть все то, что формирует по кирпичикам наше социальное благополучие. То, из чего, собственно, от рождения до зрелого возраста состоит жизнь каждого из нас», — сказала Баталина в ходе форума.