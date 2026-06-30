Власти: Операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всему региону

Все топливные операторы постоянно осуществляют развоз бензина и дизеля не только по Калининграду, но и по всему региону. Логистика выстраивается исходя из потребления на конкретных АЗС и географической удалённости от нефтебазы. Количество бензовозов по сравнению с прошлым месяцем у топливных операторов не изменилось, а потребление выросло, и это безусловно сказывается на осуществлении развоза и времени ожидания, — сообщили в правительстве.