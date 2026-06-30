Власти: Операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всему региону

Топливные операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всему региону. Власти прорабатывают с компаниями варианты регулирования очередей на АЗС. О ситуации с топливом рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.
Все топливные операторы постоянно осуществляют развоз бензина и дизеля не только по Калининграду, но и по всему региону. Логистика выстраивается исходя из потребления на конкретных АЗС и географической удалённости от нефтебазы. Количество бензовозов по сравнению с прошлым месяцем у топливных операторов не изменилось, а потребление выросло, и это безусловно сказывается на осуществлении развоза и времени ожидания, — сообщили в правительстве.
По данным властей, компания «Лукойл» направила в регион два дополнительных бензовоза, которые приступят к работе в ближайшее время. Кроме того, операторы вводят технологические часы на заправочных станциях для выравнивания логистики. В правительстве отмечают, что компании вправе регулировать свой режим работы исходя из ситуации.
Власти подчёркивают, что ограничения на продажу бензина и дизеля «в первую очередь направлены на снижение нагрузок на АЗС и топливных операторов». «У крупных операторов топливо в наличии есть — 92, 95 и дизель, но, учитывая сложившийся ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять его по всем АЗС компании не успевают. Отгрузки на июль согласованы, с учётом договорённостей губернатора с федеральным центром», — добавили в пресс-службе.
По информации правительства, компания «Балтнефть» в настоящее время обслуживает только юридических лиц и выполняет государственные и муниципальные заказы. Большинство сельхозпроизводителей обеспечивает топливом отдельный поставщик, который работает по своим графикам и осуществляет оптовые продажи.
«Отпускная цена на топливо может меняться и зависит от ситуации на рынке. На текущий момент профильные ведомства прорабатывают с отраслевыми учреждениями, топливными компаниями возможные варианты регулирования скопления автомобилистов на АЗС. При принятии конкретных решений и мер — информация будет публиковаться на официальных ресурсах», — заключили в правительстве.
Уже больше недели местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях. В министерстве развития инфраструктуры подчёркивали, что в регионе дефицита нет.
Власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
В правительстве области сообщали, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным Мининфраструктуры, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС. Этим власти объясняли, что на некоторых заправках может отсутствовать бензин.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются.