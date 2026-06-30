Облик гостиницы в квартале Трех Святителей утвердили в Нижнем Новгороде

Застройщиком объекта выступает ООО «Фрегат». Компания планирует возвести четырехэтажный отель на 76 номеров на участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров в границах улиц Белинского, Короленко и Новой. Общая площадь здания превысит 5 тысяч квадратных метров. Проект уже получил положительное заключение экспертизы, а корректировки в документацию планировки территории внесли для реализации договора о развитии площадки, заключенного еще в 2014 году.