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Облик гостиницы в квартале Трех Святителей утвердили в Нижнем Новгороде

Четырехэтажный отель на 76 номеров с подземной парковкой могут достроить на год раньше запланированного срока.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило архитектурно-градостроительный облик гостиницы с подземной автостоянкой в Трехсвятском квартале. Соответствующий приказ ведомства размещен на его официальном сайте.

Застройщиком объекта выступает ООО «Фрегат». Компания планирует возвести четырехэтажный отель на 76 номеров на участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров в границах улиц Белинского, Короленко и Новой. Общая площадь здания превысит 5 тысяч квадратных метров. Проект уже получил положительное заключение экспертизы, а корректировки в документацию планировки территории внесли для реализации договора о развитии площадки, заключенного еще в 2014 году.

Изначально завершить масштабное строительство планировалось к 26 сентября 2029 года. Однако в июне 2026 года учредитель компании-застройщика Александр Никулин заявил, что все работы на участке могут завершиться на год раньше установленного срока.

Ранее сообщалось, что 859 млн рублей инвестируют в пять новых проектов в Нижегородской области.