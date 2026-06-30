Ярилин день — макушка лета. Что ни в коем случае нельзя 1 июля 2026 года

В народе говорили: «Ярилин день — всем дням день». Наши предки верили, что именно 1 июля солнце находится в зените, светит особенно ярко и жарко, достигая пика своей силы. Однако с этого момента, как замечали крестьяне, день начинает понемногу убывать: «Солнце — на лето, зима — на мороз». Этот день считался магическим рубежом, «макушкой», переломным моментом, когда все святые меряются силой с языческим богом Ярилой, но побороть его не могут.