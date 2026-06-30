В Липецке выставили на продажу здания бывшей поликлиники № 4 за 71 млн рублей

В состав комплекса вошли двухэтажные (включая один подземный этаж) здания поликлиники (площадью 2,8 тыс. кв. м) и дезинфекционного флюорографического кабинета с подвалом (173,4 кв. м), гараж (82,8 кв. м) и земельный участок под ними на 11,8 тыс. кв. м. Земельный участок имеет вид разрешенного использования «для больничного комплекса».