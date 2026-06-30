Комфортная учеба в шаговой доступности: как вузы развивают кампусы

В апреле 2025 года в составе кампуса заработал геномный центр — научно-образовательный комплекс, ученые которого занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями в сфере биоинформатики, ИИ и персонализированной медицины. Это один из ключевых объектов второй очереди кампуса, еще один — главное здание. Оно будет включать жилые помещения для студентов и молодых ученых, образовательные пространства, спортивные комплексы, коворкинги, общественные зоны, сервисную инфраструктуру.