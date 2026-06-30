Комфортная учеба в шаговой доступности: как вузы развивают кампусы

Учеба, работа, увлечения — современные российские университеты дают возможность все совмещать. Сейчас вузы — это многофункциональные пространства, где получают качественное образование, участвуют в научных проектах, предлагают свои разработки и находят первую работу. Еще больше возможностей есть на территории вузовских кампусов, которые строят по всей стране при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Сеть студенческих городков в регионах поможет вузам, ученым и компаниям эффективнее работать над совместными проектами. Для этого во многих кампусах уже созданы инновационные лаборатории, институты, научно-образовательные центры. Подробнее — в нашем материале.
Историческое наследие и новые технологии.
В университетских кампусах развивают инфраструктуру, которая поможет воплощать передовые образовательные и научные проекты, повысит мобильность студентов и преподавателей внутри России. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, именно студенческие городки станут стратегической инвестицией в будущее регионов нашей страны.
«Каждый элемент инфраструктуры, от благоустроенного жилого пространства до современных научных и образовательных площадок, направлен на раскрытие потенциала студентов и развитие их профессиональных навыков», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Уже открыт кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве, объекты студгородков в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Калининграде, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе.
Каждый элемент инфраструктуры кампусов направлен на раскрытие потенциала студентов.
Всего на территории вуза появилось 12 новых корпусов, два из которых — отреставрированные здания, еще два — общежития «Спектр» и «Парус» на 2,3 тыс. мест.
Новый кампус удачно вписали в окружающий ландшафт. Госпитальную и Рубцовскую набережные соединили с помощью велопешеходного моста через Яузу. На смотровой площадке моста можно отдохнуть и полюбоваться красивыми видами.
Крупнейший в стране.
В Уральском федеральном университете (УрФУ) первую очередь нового кампуса открыли в 2023 году, вторую — в январе 2026-го.
На первом этапе в студгородке появились четыре общежития на 6,5 тыс. мест. У каждого из них все необходимое под рукой: современная мебель, техника, кухня, санузел с душевой, прачечные. На этажах оборудовали аудитории для самостоятельных занятий.
Пятое общежитие переоборудовали в гостиницу для участников мероприятий, которые проходят в вузе. Кроме того, рядом построили медицинский блок с поликлиникой.
Также в студгородке есть общественный центр — мультифункциональный комплекс, который одновременно является и учебным корпусом, и ядром студенческой жизни.
На втором этапе в кампусе УрФУ открыли Институты экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, а также специализированный учебно-научный центр (СУНЦ).
По словам ректора УрФУ Ильи Обабкова, создание уникальной экосистемы и максимальной компактности — принципиальные отличия кампуса вуза в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Университет придерживается концепции шаговой доступности, поэтому все ключевые объекты студгородка планируются в едином пространстве.
С упором на развитие науки.
Одним из победителей конкурсного отбора в свое время стал проект межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.
Главная цель проекта — создать единую научно-образовательную среду для российских университетов, ученых и компаний. Для этого уже построили и открыли «IQ-парк» с лабораториями, бизнес-офисами, стартап-студией, центром предпринимательства, образовательными и просветительскими площадками. Например, в мастерской киберфизических инноваций «Берлога» школьники и студенты работают над проектами в области программирования, электроники, беспилотных систем и разработки видеоигр. В Центре киберспорта и спортивного программирования «СПАРКС» тренируют киберспортсменов и разрабатывают цифровые продукты.
В апреле 2025 года в составе кампуса заработал геномный центр — научно-образовательный комплекс, ученые которого занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями в сфере биоинформатики, ИИ и персонализированной медицины. Это один из ключевых объектов второй очереди кампуса, еще один — главное здание. Оно будет включать жилые помещения для студентов и молодых ученых, образовательные пространства, спортивные комплексы, коворкинги, общественные зоны, сервисную инфраструктуру.
К 2036 году по всей России появятся 40 университетских кампусов мирового уровня.
Всего в проекте межвузовского кампуса участвуют пять университетов Республики Башкортостан. При насыщенной научно-производственной программе кампус остается открытым городским общественным пространством, где проходят лекции, научные фестивали, выставки, карьерные форумы и образовательные программы для жителей и гостей Уфы.
Планируется, что к 2036 году по всей России появятся 40 университетских кампусов мирового уровня. На таких современных площадках при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» создадут необходимые условия для комфортной жизни, учебы и работы. Чтобы поддержать талантливых школьников и студентов в нашей стране по нацпроекту также строят и ремонтируют школы, проводят олимпиады, создают творческие и образовательные пространства.