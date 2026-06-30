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В Ростовской области за день 30 июня отразили три атаки беспилотников

Власти Ростовской области заявили об отсутствии жертв после трех атак БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В течение вторника, 30 июня, военные отразили три атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Сегодня днем отражена воздушная атака на город Каменск-Шахтинский, в результате которой был уничтожен аппарат. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — написал глава региона.

Первая и самая массированная попытка удара произошла минувшей ночью. Системы противовоздушной обороны сбили более 60 объектов в Таганроге, Гуково и пяти районах области. Утром военные перехватили новую партию дронов в Миллеровском и Чертковском муниципалитетах.

По предварительным данным, во всех трех случаях обошлось без человеческих жертв, местные власти продолжают следить за ситуацией.

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