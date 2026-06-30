Волгоградцев старшего возраста ждут на диспансеризацию с 1 июля по 1 августа

В Волгоградской области с 1 июля по 1 августа 2026 года пройдет месячник диспансеризации жителей от 65 лет и старше. Маломобильных доставят в медучреждения на автотранспорте. При необходимости обеспечат взаимодействие с центрами социального обслуживания, сообщили в облздраве.