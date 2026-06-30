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Волгоградцев старшего возраста ждут на диспансеризацию с 1 июля по 1 августа

Пройти обследование можно в своей поликлинике.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области с 1 июля по 1 августа 2026 года пройдет месячник диспансеризации жителей от 65 лет и старше. Маломобильных доставят в медучреждения на автотранспорте. При необходимости обеспечат взаимодействие с центрами социального обслуживания, сообщили в облздраве.

— Также будут повторно приглашены проинформированные о диспансеризации жители, которые ранее по тем или иным обстоятельствам не смогли пройти обследование, — рассказали в комитете здравоохранения.

Старшему поколению проверять здоровье нужно регулярно. Во время диспансеризации медики находят сердечно сосудистые, эндокринные, онкологические и другие заболевания на ранних стадиях, когда их можно вылечить и избежать осложнений.

По официальным данным, с начала года в регионе диспансеризацию прошли уже более 1,1 миллиона человек.