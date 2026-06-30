Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане прошел турнир по волейболу памяти Магомеда Гаджиева

В нем приняли участие 9 команд из разных районов республики.

Источник: Национальные проекты России

Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд сельских поселений Дагестана, посвященный памяти общественного и политического деятеля Магомеда Гаджиева состоялся 20−21 июня в Кизилюрте. Он прошел в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

В течение двух дней за победу боролись девять коллективов из разных районов республики. Победителем турнира стала команда «Голотль» из Шамильского района. Второе место заняла «Тануси» из Хунзахского района, а бронзовые медали получили ребята из коллектива «Телетль» Шамильского района.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше