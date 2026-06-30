В Дагестане прошел турнир по волейболу памяти Магомеда Гаджиева

Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд сельских поселений Дагестана, посвященный памяти общественного и политического деятеля Магомеда Гаджиева состоялся 20−21 июня в Кизилюрте. Он прошел в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
В течение двух дней за победу боролись девять коллективов из разных районов республики. Победителем турнира стала команда «Голотль» из Шамильского района. Второе место заняла «Тануси» из Хунзахского района, а бронзовые медали получили ребята из коллектива «Телетль» Шамильского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.