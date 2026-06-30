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Центральный пляж Таганрога восстановили после штормового ливня

На таганрогский пляж завезли новый песок.

Источник: Комсомольская правда

Центральный пляж Таганрога восстановили после сильного ливня, прошедшего на прошлой неделе. Об этом сегодня, 30 июня, в соцсетях рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Центральный пляж вновь функционирует в привычном режиме. Последствия недавней непогоды полностью ликвидированы, — рассказала Светлана Камбулова.

На прибрежную территорию завезли новый песок, его равномерно распределили по всей зоне отдыха. Перед городскими службами стояла задача выполнить все работы максимально быстро.

— Это одно из любимых мест отдыха не только таганрожцев, но и гостей города. В разгар сезона оставлять посетителей без комфортной и безопасной пляжной зоны было нельзя, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, 26 июня городские власти сообщили, что сильный ливень смыл песок с части пляжной линии. Тогда же из-за шквалистого ветра в Таганроге упали несколько веток и деревьев.

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