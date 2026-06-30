На Дону прошла конференция по медицинской реабилитации детей

Десятая научно-практическая Всероссийская конференция «Медицинская реабилитация в педиатрии: современные тенденции и новые возможности» состоялась в областной детской клинической больнице в Ростове-на-Дону. Мероприятие отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В конференции приняли участие детские доктора и специалисты, занимающиеся медицинской реабилитацией, из территорий Ростовской области и Южного федерального округа. На мероприятии обсуждали передовые методики восстановления юных пациентов после тяжелых заболеваний, травм и операций. Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Татьяна Батышева отметила, что организаторы не впервые принимают такой форум и его уровень неизменно высок.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.