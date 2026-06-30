БелТА показало фото, как выглядит крыша дома на минской улице Ленина, 9 после страшного пожара.
Напомним, с вечера 28 июня и до трех часов 29-го более 120 сотрудников МЧС боролись с огнем в этом жилом доме в самом центре белорусской столицы. Площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Ранее уже сообщалось, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара. Также власти города сообщали о своих первых действиях на объекте: кровля подлежит разборке и утилизации, первоочередная задача — защита от попадания осадков.
На 30 июня в дома 9 и 11 (его крыша также была затронута огнем) по улице Ленина возобновлена подача газа, работает водопровод.
«Работаем по вопросу пуска электроэнергии. Мы уже произвели замену автоматических включателей, кабельных линий, восстановлены щитовые устройства, которые были повреждены во время пожара. Проводится сушка квартирных щитков», — рассказал директор Жилищного коммунального хозяйства Ленинского района Минска Дмитрий Елисеев.
Но этот момент зависит от высыхания квартир.
«Сейчас ходим по квартирам, составляем акты обследования. Через 14 дней будем составлять дефектные акты», — сообщил глава районного ЖКХ. Кстати, ранее власти Минска сказали о компенсациях жильцам дома на Ленина, 9 после пожара.
Также БелТА показало вид крыши дома после проведенных почти за двое суток после тушения пожара работ.
БелТА показало, как выглядит крыша дома на минской улице Ленина, 9 после страшного пожара. Фото: БелТА.
Ранее изображения крыши жилого дома, сделанные с дрона, показывало МЧС.
МЧС показало место пожара на видео с дрона. Фото: кадр видео МЧС Беларуси МЧС показало место пожара на видео с дрона. Фото: кадр видео МЧС Беларуси МЧС показало видео изнутри горевших помещений. Фото: кадр видео МЧС Беларуси.
Тем временем жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска рассказывали, как произошла трагедия: «Всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь».
А вот что известно об истории и судьбе самого дома на Ленина 9, который горел в сильную жару в Минске: жилье здесь получала в основном элита.