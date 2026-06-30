БелТА показало, как выглядит крыша дома на минской улице Ленина, 9 после страшного пожара

Напомним, с вечера 28 июня и до трех часов 29-го более 120 сотрудников МЧС боролись с огнем в этом жилом доме в самом центре белорусской столицы. Площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Ранее уже сообщалось, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара. Также власти города сообщали о своих первых действиях на объекте: кровля подлежит разборке и утилизации, первоочередная задача — защита от попадания осадков.