Какая погода будет в Казахстане 1 июля

АСТАНА, 30 июн- Sputnik. С прохождением активного циклона и атмосферных фронтальных разделов 1 июля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможен град, шквалистый ветер, по республике прогнозируются сильные дожди.
Дневная температура воздуха на западе и северо-западе понизится до +18+28 °C, на севере до +22+30 °C, на юге ожидается небольшое ослабление жары до +23+35 °C, на востоке, северо-востоке, юго-востоке Казахстана сохранится сильная жара +30+38 °C.
В Абайской области синоптики прогнозируют ночью на западе, севере и в центре дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 16−21 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов.
В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге дождь, гроза, град, шквал, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25, на юге, востоке области 28 тепла.
В Актюбинской области пройдет дождь, гроза, на западе, юге, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7−12 м/с, ночью на юге, востоке области порывы 15−18, днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 20−25, на юге области 17 тепла.
В Алматинской области на севере возможен небольшой дождь, гроза, на юге, в горных районах области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 8−13 тепла, днем 27−32, в горных районах области 17−22 тепла.
В Атырауской области ночью ожидается дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град, шквал, днем на юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 23−28 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 24 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, на востоке области 24 тепла.
В Жамбылской области ночью на юге, востоке и в горных районах ожидается дождь, гроза, град, шквал, днем на юге области небольшой дождь, гроза, на востоке, в горных районах области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 15, днем 31−36, в горных районах области 27 тепла.
В Жетысуской области пройдет дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный 9−14, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке области 25, в горных районах области 12 тепла, днем 28−33, в горных районах области 23 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью ожидается дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем на севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8- 13, днем 18−23, на юго-западе области 27 тепла.
В Карагандинской области ночью на западе пройдет дождь, гроза, на севере области небольшой дождь, днем на западе, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 25, днем 25−30, на юге области 33 тепла.
В Костанайской области пройдет дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 20−25 тепла.
В Кызылординской области на западе, севере и в центре ожидается дождь, гроза, днем на западе области сильный дождь, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, в центре области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе области 23 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 28−33, на западе области 20−25 тепла.
В Мангистауской области ожидается дождь, гроза, на севере, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на северо-востоке области 14, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе, севере и юге пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 28−33 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге ожидается дождь, гроза, град, шквал, на юге области сильный дождь, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, юге области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 19−24, на востоке области 27 тепла.
В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах возможен кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 30−35, в горных районах области 26 тепла.
В Улытауской области ночью на севере, днем на западе ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 26−31, на севере области 23 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 26−28 тепла.
Алматы: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, ночью сильный дождь. Ветер юго-западный 3−8, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 27−29 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 32−34 тепла.