Какая погода будет в Казахстане 1 июля

В Алматинской области на севере возможен небольшой дождь, гроза, на юге, в горных районах области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 8−13 тепла, днем 27−32, в горных районах области 17−22 тепла.