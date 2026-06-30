В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать?

При объявлении ракетной опасности горожанам важнее всего сохранять спокойствие и не паниковать. По возможности жителям советуют спуститься в укрытие, взяв с собой «тревожный чемоданчик» — сумку с документами, лекарствами, теплыми вещами, фонариком, а также запасом еды и воды на сутки. Если возможности укрыться под землей нет, волгоградцам следует уйти в комнату без окон — лучше всего, в ванную. Ни в коем случае не стоит подходить к окнам и, тем более, пытаться снять происходящее на камеру мобильного телефона.