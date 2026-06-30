С 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода будет доступна только безналичная оплата проезда

Электронный проездной билет — серия тарифов с заранее оплаченной стоимостью поездок. Подходят для тех, кто точно знает свой маршрут и количество поездок. Больше поездок — меньше стоимость. Стоимость активации карты оплачивается единоразово и составляет 100 рублей. Виртуальная транспортная карта — цифровая транспортная карта, размещенная в приложении «СИТИКАРД» на мобильном устройстве пользователя с операционной системой Android. Она позволяет оплачивать проезд электронным кошельком с бесплатной пересадкой или любым общегражданским проездным билетом на метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Оплата телефоном с NFC производится без подключения к интернету. Карта жителя Нижегородской области — персональная карта с транспортным приложением для льготников, школьников и студентов, а также виртуальная версия Карты жителя в мобильном приложении. Банковская карта позволяет оплатить разовую поездку в любом общественном транспорте Нижнего Новгорода. Платежный сервис Mir Pay позволяет оплатить разовую поездку смартфоном с операционной системой Android привязанной банковской картой в любом общественном транспорте Нижнего Новгорода. Биометрия — доступна для оплаты разовой проездки в нижегородском метрополитене.