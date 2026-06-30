С 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода будет доступна только безналичная оплата проезда

Минтранс Нижегородской области напоминает, что с 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода оплатить проезд можно будет только безналичными способами.
Благодаря тому, что водитель не будет продавать билеты, улучшатся его условия работы: у водителей высок запрос на полное исключение общения с пассажирами. Это один из факторов комфортных условий труда. Ожидается, что запрет на оплату за наличный расчет приведет к увеличению числа водителей на госпредприятиях.
Максимальный перевод на безналичный расчет также позволит обеспечить прозрачность рынка пассажирских перевозок.
Как платить?
Для оплаты проезда можно использовать один из перечисленных вариантов:
Транспортная карта «Ситикард» — бесконтактная пластиковая карта для оплаты проезда электронным кошельком с бесплатной пересадкой или электронным проездным в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах, городской электричке и на нижегородской канатной дороге.
«Электронный кошелек с бесплатной пересадкой 60 мин/90 мин» — оплата разовой поездки и бесплатная пересадка в течение указанного времени на любой вид транспорта, включая городскую электричку. Удобен для тех, кто хочет быть максимально свободным в выборе маршрута и времени поездки.
Электронный проездной билет — серия тарифов с заранее оплаченной стоимостью поездок. Подходят для тех, кто точно знает свой маршрут и количество поездок. Больше поездок — меньше стоимость. Стоимость активации карты оплачивается единоразово и составляет 100 рублей. Виртуальная транспортная карта — цифровая транспортная карта, размещенная в приложении «СИТИКАРД» на мобильном устройстве пользователя с операционной системой Android. Она позволяет оплачивать проезд электронным кошельком с бесплатной пересадкой или любым общегражданским проездным билетом на метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Оплата телефоном с NFC производится без подключения к интернету. Карта жителя Нижегородской области — персональная карта с транспортным приложением для льготников, школьников и студентов, а также виртуальная версия Карты жителя в мобильном приложении. Банковская карта позволяет оплатить разовую поездку в любом общественном транспорте Нижнего Новгорода. Платежный сервис Mir Pay позволяет оплатить разовую поездку смартфоном с операционной системой Android привязанной банковской картой в любом общественном транспорте Нижнего Новгорода. Биометрия — доступна для оплаты разовой проездки в нижегородском метрополитене.
Как платить за проезд, если есть только наличные, а банковской или транспортной карты нет?
Приобретение транспортной карты за наличный расчет возможно в пунктах распространения транспортных карт. На сайте оператора АСОП — ООО «Ситикард» — размещена информация о пунктах обслуживания и оформления транспортных карт (https://siticard.ru/distribution-points/). Кроме того, приобретение и пополнение транспортной карты возможно в киосках печати и офисах Почты России.
Как платить, если не работает интернет?
Все транспортные средства оснащены переносными валидаторами, которые обеспечивают 100-процентную возможность оплаты проезда безналичным способом. Оплата происходит вне зависимости от наличия интернет-соединения.
Напомним, QR-коды для оценки работы разместят в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Стикеры будут выводить на анонимные анкеты для пассажиров с 23 критериями. Через них граждане смогут сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях и других нарушениях.