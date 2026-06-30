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Стало известно, как будет выглядеть гостиница в квартале церкви Трех Святителей

Общая площадь здания составит 5034 квадратных метров.

В квартале церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде построят гостиницу в историческом стиле. Архитектурно-градостроительный облик здания опубликовали на сайте областного минграда.

Четырехэтажная гостиница появится на участке площадью 1508 квадратных метров на улице Новой. В ней разместят 76 номеров. Общая площадь здания составит 5034 квадратных метров. Застройщиком станет компания ООО «Фрегат».

Здание будет выполнено в светло-желтых, бежевых и коричневых оттенках с остеклением. Также предусмотрена подземная стоянка на 32 места для постояльцев. Проект уже получил одобрение негосударственной экспертизы. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что количество гостиниц выросло на 12,9% в Нижегородской области.