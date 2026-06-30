Стало известно, как будет выглядеть гостиница в квартале церкви Трех Святителей

Здание будет выполнено в светло-желтых, бежевых и коричневых оттенках с остеклением. Также предусмотрена подземная стоянка на 32 места для постояльцев. Проект уже получил одобрение негосударственной экспертизы. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что количество гостиниц выросло на 12,9% в Нижегородской области.