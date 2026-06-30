В FESCO заявили о планах возобновить перевалку нефтепродуктов в рыбном порту

Транспортная группа FESCO планирует восстановить в Калининградском морском рыбном порту инфраструктуру для перевалки нефтепродуктов. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна транспортной группы FESCO Алексей Ткаченко во время интервью в региональном информационном центре ТАСС.
«Также мы развиваем, я вот не упомянул, про нефтепродукты. Региону нужны дополнительные причалы для того, чтобы переваливать нефтепродукты. У нас в рыбном порту есть два комплекса: дизельный и бензиновый. Уже заканчивается проектирование, мы также будем их восстанавливать для того, чтобы они смогли принимать нефтепродукты с танкеров и дальше отдавать на местный рынок на заправки или в другие центры, где-где нужно это топливо. То есть, вот такая диверсификация», — сказал Ткаченко.
Кроме того, Ткаченко отметил, что холодильные мощности рыбного и торгового портов сейчас практически полностью загружены. Через них, по его словам, уже переваливаются грузы крупных российских производителей, а дальнейшее развитие этого направления связано прежде всего с повышением технологичности и обеспечением необходимых температурных режимов хранения продукции.
Напомним, транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации «Росатом») получила контроль над морским портом в декабре 2025 года, над национализированным торговым портом — в мае 2026 года.