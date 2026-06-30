В FESCO заявили о планах возобновить перевалку нефтепродуктов в рыбном порту

«Также мы развиваем, я вот не упомянул, про нефтепродукты. Региону нужны дополнительные причалы для того, чтобы переваливать нефтепродукты. У нас в рыбном порту есть два комплекса: дизельный и бензиновый. Уже заканчивается проектирование, мы также будем их восстанавливать для того, чтобы они смогли принимать нефтепродукты с танкеров и дальше отдавать на местный рынок на заправки или в другие центры, где-где нужно это топливо. То есть, вот такая диверсификация», — сказал Ткаченко.