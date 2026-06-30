Присяжные пожалели мужчину, который мог зарезать блогершу в Сибири

В Кемерове завершился суд над мужчиной, который в феврале 2024 года жестоко расправился с известной блогершей — своей сожительницей. Об этом сообщает Сiбдепо.
Трагедия произошла в ночь на 21 февраля: между парой вспыхнула ссора, и мужчина в ярости нанёс девушке множество ножевых ранений, а также избил её тяжёлым тупым предметом. Блогерша скончалась на месте.
Обвиняемый два года ждал суда. Коллегия присяжных признала его виновным, однако сочла достойным снисхождения. Окончательный приговор определит срок наказания.
Уголовное дело возбудили ещё в феврале 2024 года, а почти год назад обвиняемый попросил суд присяжных.