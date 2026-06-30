Кононов рассказал, какие вопросы войдут в устный экзамен по истории

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Девятиклассникам на устном экзамене по истории предстоит показать знание ключевых дат и событий, включая начало Великой Отечественной войны и первый полет человека в космос, при этом сложных вопросов в нем не будет, сообщил референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что обязательный устный экзамен по истории планируется провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года.
«Ребенок должен понимать, в какой стране он растет, знать, когда началась и как закончилась Великая Отечественная война, кто первым полетел в космос, как раньше называлась Российская Федерация, как еще до этого она называлась и так далее. Я смотрел наработки ФИПИ, там нет сложных вопросов. Девятиклассник сможет на них ответить», — сказал Кононов в ходе конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание».
Он отметил, что устное собеседование по истории в девятом классе — это приблизительно то же самое, что и экзамен для иностранцев.
Более того, Кононов назвал устную аттестацию по истории инструментом мотивации к изучению предмета, а не запретительным или сверхсложным экзаменом.