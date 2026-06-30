Кононов рассказал, какие вопросы войдут в устный экзамен по истории

«Ребенок должен понимать, в какой стране он растет, знать, когда началась и как закончилась Великая Отечественная война, кто первым полетел в космос, как раньше называлась Российская Федерация, как еще до этого она называлась и так далее. Я смотрел наработки ФИПИ, там нет сложных вопросов. Девятиклассник сможет на них ответить», — сказал Кононов в ходе конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание».