Каким должен быть офис мечты: требования сотрудников к работе

Отдельный и очень весомый фактор — время в пути. Для 70% участников исследования дорога до работы не должна превышать получаса. При этом четверть из них хотели бы тратить на дорогу не более 15 минут, а почти половина (45%) считают приемлемым интервал от 15 до 30 минут. Меньшая часть респондентов готова мириться с более длительной дорогой: 16% допускают путь от 30 до 45 минут, 7% — до часа. Лишь 2% согласны тратить на дорогу больше 60 минут. Для остальных время в пути не столь критично — при условии, что работодатель предлагает гибкий график.