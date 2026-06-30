Каким должен быть офис мечты: требования сотрудников к работе

Что делает рабочее пространство по-настоящему комфортным? Ответ на этот вопрос нашли аналитики «Авито Недвижимости»: они выяснили, какие требования к офисам сегодня предъявляют российские сотрудники. Результаты исследования, проведённого в июне 2026 года среди 5,1 тысячи офисных работников по всей стране, показали, что для людей важны не только удобство и функциональность, но и продуманность самых разных деталей — от расположения здания до микроклимата внутри.
Комфорт на рабочем месте начинается с атмосферы: больше половины опрошенных (57%) назвали критически важным наличие качественной вентиляции и систем кондиционирования. Не менее значимой оказалась чистота и обслуживание здания — этот пункт отметили 53% респондентов. Ещё 38% выделили большие окна и хорошее естественное освещение: возможность видеть за окном городской пейзаж или зелень, по мнению участников опроса, заметно влияет на самочувствие и продуктивность.
О расположении офиса
Каждый третий респондент предпочёл бы трудиться в отдельно стоящем здании, не входящем в состав бизнес‑центра. Четверть опрошенных (24%) вполне устраивает работа в классическом бизнес‑центре, а 12% выбрали бы помещение в торговом или многофункциональном комплексе. Также нашлись те, кому ближе нестандартные варианты — например, офис в реконструированном промышленном здании (лофте), жилом доме или коворкинге.
Время в пути
Отдельный и очень весомый фактор — время в пути. Для 70% участников исследования дорога до работы не должна превышать получаса. При этом четверть из них хотели бы тратить на дорогу не более 15 минут, а почти половина (45%) считают приемлемым интервал от 15 до 30 минут. Меньшая часть респондентов готова мириться с более длительной дорогой: 16% допускают путь от 30 до 45 минут, 7% — до часа. Лишь 2% согласны тратить на дорогу больше 60 минут. Для остальных время в пути не столь критично — при условии, что работодатель предлагает гибкий график.