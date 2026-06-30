Как платить наличными за общественный транспорт рассказали нижегородцам

С 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода полностью отменяется оплата проезда за наличный расчет. Как сообщалось ранее, такое решение принято для повышения прозрачности рынка пассажирских перевозок и улучшения условий труда водителей, которых полностью освободят от необходимости общаться с пассажирами и выдавать сдачу. Окончательное напоминание об изменениях опубликовали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.