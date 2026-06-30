Как платить наличными за общественный транспорт рассказали нижегородцам

С 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода полностью отменяется оплата проезда за наличный расчет. Как сообщалось ранее, такое решение принято для повышения прозрачности рынка пассажирских перевозок и улучшения условий труда водителей, которых полностью освободят от необходимости общаться с пассажирами и выдавать сдачу. Окончательное напоминание об изменениях опубликовали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Для оплаты проезда пассажиры могут воспользоваться стандартной или виртуальной транспортной картой «Ситикард», картой жителя Нижегородской области, любой банковской картой, а также сервисом Mir Pay. В нижегородском метрополитене дополнительно доступна оплата по биометрии. В ведомстве подчеркнули, что все терминалы и валидаторы в салонах способны списывать средства в режиме офлайн даже при отсутствии интернет-соединения.
Тем нижегородцам, у которых нет банковских карт, необходимо заранее приобрести пластиковый проездной «Ситикард» за наличные деньги. Сделать это можно в кассах метро, отделениях Почты России, киосках печати или в официальных пунктах обслуживания транспортного оператора.
Ранее сообщалось, что новое электросудно «Петергоф» запустили в Нижнем Новгороде.