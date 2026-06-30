Абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы на «Госуслугах»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы, так, на портале «Госуслуги» было создано или отредактировано уже свыше 900 тысяч заявлений, что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказало Минцифры в своем канале в «Максе».