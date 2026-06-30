Абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы на «Госуслугах»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы, так, на портале «Госуслуги» было создано или отредактировано уже свыше 900 тысяч заявлений, что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказало Минцифры в своем канале в «Максе».
«Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы. На “Госуслугах” создано или отредактировано уже свыше 900 тыс. заявлений. Это более чем на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В 3 раза выросла посещаемость сервиса “Подбор вуза”, — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что 86% заявлений подают заявления на бакалавриат и специалитет, в магистратуру подают — 12%, а в аспирантуру — 2%. Кроме того, чаще всего выпускники выбирают для поступления Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую область, Татарстан и Новосибирскую область.
«Те, кто подает заявление на бакалавриат, базовое высшее и специалитет, могут выбрать в заявлении до 5 вузов и до 5 направлений в каждом из них. Ограничений по количеству вузов при поступлении в магистратуру, на специализированное высшее и в аспирантуру нет», — добавило Минцифры.
Сервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в 2020 году. Он позволяет не только подать заявление в более чем 1,8 тысячи вузов и научных организаций, но и отслеживать и редактировать заявления, поданные офлайн.