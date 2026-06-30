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Ливень на Дону смыл песок с пляжа в Таганроге

Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

Мощный ливень, обрушившийся на курорт 26 июня, серьезно потрепал местную зону отдыха. Стихия буквально смыла часть песчаного берега на Центральном пляже, оставив после себя размытые участки. Досталось и городским зеленым насаждениям. Порывы ветра оказались настолько сильными, что не выдержали несколько деревьев и крупных веток. Коммунальные службы уже приступили к распилу и вывозу поваленных стволов, обещая работать круглосуточно, чтобы быстрее расчистить улицы и дворы. Глава Таганрога заверила жителей, что ситуация полностью находится на контроле администрации, а все последствия непогоды оперативно устраняются.