Ливень на Дону смыл песок с пляжа в Таганроге

Мощный ливень, обрушившийся на курорт 26 июня, серьезно потрепал местную зону отдыха. Стихия буквально смыла часть песчаного берега на Центральном пляже, оставив после себя размытые участки. Досталось и городским зеленым насаждениям. Порывы ветра оказались настолько сильными, что не выдержали несколько деревьев и крупных веток. Коммунальные службы уже приступили к распилу и вывозу поваленных стволов, обещая работать круглосуточно, чтобы быстрее расчистить улицы и дворы. Глава Таганрога заверила жителей, что ситуация полностью находится на контроле администрации, а все последствия непогоды оперативно устраняются.