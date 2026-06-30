Ветеринар рассказал, какие средства от блох эффективны для защиты питомцев

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Капли, ошейники или таблетки наиболее эффективны для регулярной защиты питомцев от клещей и блох, в то время как спреи подходят только как дополнение перед прогулкой, сообщил доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии института «Казанская академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана» Казанского ГАУ Рамис Гиззатуллин.
«Спреи оправданы как дополнение перед конкретной прогулкой в лес, но не как основная защита. Капли на холку хороши при регулярном применении каждые три-четыре недели. Ошейники с медленным высвобождением действующих веществ закрывают весь сезон без ежемесячных обработок — удобный вариант для тех, кто склонен забывать про капли», — сказал Гиззатуллин «Газете.Ru».
По словам эксперта, помимо капель и ошейников, есть таблетки-изоксазолины — они дают системное действие, не смываются и подходят для активных собак. При этом он предупредил, что средства, обещающие защиту от всех паразитов сразу, обычно малоэффективны.
«Но главное — не путать защиту от эктопаразитов с защитой от гельминтов. Это два разных направления, и оба обязательны. Ни одно средство не закрывает все разом. Комплексный подход плюс ежегодный визит к ветеринару — единственная стратегия, которая действительно работает», — заключил Гиззатуллин.