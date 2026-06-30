Ветеринар рассказал, какие средства от блох эффективны для защиты питомцев

«Спреи оправданы как дополнение перед конкретной прогулкой в лес, но не как основная защита. Капли на холку хороши при регулярном применении каждые три-четыре недели. Ошейники с медленным высвобождением действующих веществ закрывают весь сезон без ежемесячных обработок — удобный вариант для тех, кто склонен забывать про капли», — сказал Гиззатуллин «Газете.Ru».