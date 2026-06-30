Семьи из Красноярского края вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Три семьи из Красноярского края вышли в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Состязания проводятся при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Всего в финале примут участие 330 команд от разных регионов. Красноярский край представят семьи Сахаровых и Зайцевых, Воробьевых и Филиных, а также семья Сергейкиных. Всего от региона участниками второго сезона стали более 4,6 тыс. коллективов.
Для победителей приготовили 60 сертификатов с денежным вознаграждением на улучшение жилищных условий. Кроме того, все финалисты отправятся в путешествия по России. Финал пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж», который расположен в городе Солнечногорске Московской области.
Церемония открытия будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия» с блюдами разных народов страны. 6 и 7 июля семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать слаженную работу в команде. 8 июля состоится церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.