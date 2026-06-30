Семьи из Красноярского края вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Для победителей приготовили 60 сертификатов с денежным вознаграждением на улучшение жилищных условий. Кроме того, все финалисты отправятся в путешествия по России. Финал пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж», который расположен в городе Солнечногорске Московской области.