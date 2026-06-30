В Дагестане приступили к строительству канализаций

Активная фаза строительства канализационных очистных сооружений стартовала в Махачкале и Каспийске в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы Дагестана.
Уточняется, что рабочие уже завершили подготовительный этап: они организовали подъездные пути, расчистили территорию и возвели строительный городок. На объекте работают 75 человек и более 100 единиц техники. По итогу мощность сооружений составит 150 тысяч кубометров в сутки.
Отметим, что параллельно ведется реконструкция канализационных насосных станций в Каспийске и Махачкале, строительство напорной нитки и реконструкция коллекторов. Также продолжается строительство водовода «Чиркей — Махачкала — Каспийск». Уже уложено 68 км трубопровода. Объект обеспечит водой около 1 миллиона жителей республики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.