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Из Крыма в Москву запустят дополнительный поезд, следующий через Черноземье

«Гранд Сервис Экспресс» назначит дополнительный поезд № 197 Керчь — Москва, следующий через Воронежскую и Липецкую области. В составе — одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: Коммерсантъ

«Гранд Сервис Экспресс» назначит дополнительный поезд № 197 Керчь — Москва, следующий через Воронежскую и Липецкую области. В составе — одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Поезд совершит четыре рейса из Крыма — 2, 4, 6 и 8 июля. Отправление с вокзала Керчи запланировано на 02:45. В пути предусмотрены остановки в Тамани, Ростове-на-Дону (станция «Первомайская»), Воронеже (станция «Придача»), Липецке, Туле и Калуге. Прибытие на Киевский вокзал Москвы — 3, 5, 7 и 9 июля в 14:00.

Для пассажиров также организован автобусный трансфер до Керчи. Отправление из Симферополя состоится в 21:50, от станции «Владиславовка» — в 23:50 накануне дня рейса. От станции «Семь Колодезей» автобус начнет маршрут в 00:45. Прибытие в Керчь запланировано на 01:45.

На прошлой неделе стало известно, что количество идущих через Черноземье поездов, курсирующих в Крым и обратно, сократится до семи. Прекращение следования остальных поездов запланировано поэтапно в течение двух недель.

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