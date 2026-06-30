В южных регионах сняли запрет на ловлю раков

В Астраханской области 1 июля завершается срок действия запрета на добычу раков, который ежегодно вводится с 1 апреля и продолжается до 30 июня включительно. А в Ростовской области ограничения сняли еще раньше.
Незадолго до этого ученые Южного научного центра РАН провели своего рода «перепись» членистоногих и изучили места их обитания. Биологи исследовали особенности расположения биотопов рака, то есть конкретные участки дна с определенным типом грунта, укрытиями и растительностью.
Раков хватает. Как следует из результатов анализа, промысловый запас каспийского длиннопалого рака Pontastacus eichwaldi (Astacidae) в водах восточного шельфа Среднего Каспия составляет 18 тонн. Для развития популяции данного вида членистоногих общедопустимый улов должен составлять 4,5 тонны.
После отмены запрета можно вылавливать до 50 штук раков в сутки на одного человека.
В большинстве водоемов Ростовской области сезонный запрет на добычу раков уже снят — он действовал с 1 января по 14 июня. Теперь любителям разрешено ловить членистоногих, но с соблюдением строгих правил.
Суточная норма на одного человека — не более 30 особей длиной не менее девяти сантиметров от середины глаз до хвостовых пластин. В Цимлянском водохранилище, где запрет действует до 15 сентября, допускается вылов только раков от 10 сантиметров.
Добывать разрешено только с помощью раколовок — не более пяти штук на человека, каждая размером не более 80 сантиметров. Запрещено ловить раков руками вброд или ныряя, а также использовать осветительные приборы. Фонариком можно пользоваться только для освещения берега или снастей.