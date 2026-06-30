В южных регионах сняли запрет на ловлю раков

Добывать разрешено только с помощью раколовок — не более пяти штук на человека, каждая размером не более 80 сантиметров. Запрещено ловить раков руками вброд или ныряя, а также использовать осветительные приборы. Фонариком можно пользоваться только для освещения берега или снастей.