Ростовский «Бештау» на четверть увеличил производство электронных плат

Компания «Бештау электроникс», базирующаяся в Ессентуках, запустила в Ростове-на-Дону первый этап производства электронных плат для компьютеров и других устройств в 2022 году. К концу 2025 года группа компаний «Бештау» инвестировала 5,5 млрд руб. в создание производства радиоэлектронной продукции.