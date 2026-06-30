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В Ростовской области подрядчики отремонтировали 142 участка трасс

Алена Беликова заявила об оперативном устранении ям на дорогах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подрядчики устранили дефекты покрытия на 142 гарантийных участках дорог. Соответствующее поручение министерству транспорта ранее дал губернатор Юрий Слюсарь.

— Устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств является не разовой акцией, а закономерным этапом ответственного подхода к содержанию трасс. Все выявленные недостатки оперативно исправляются, — сообщила министр транспорта области Алена Беликова.

Плановая проверка состояния транспортной сети выявила нарушения на сотнях объектов. Среди наиболее проблемных оказалась восьмикилометровая дорога от поселка Матвеев Курган до села Авилово-Успенка, на состояние которой регулярно жаловались водители.

Согласно условиям государственных контрактов, организации несут полную ответственность за состояние сданных магистралей на протяжении гарантийного срока. В зависимости от загруженности трассы этот период составляет от двух до восьми лет.

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