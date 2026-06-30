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Владельцев станции перегрузки отходов в Калининграде наказали за загрязнение территории

На ул. Туруханской сваливали строительный мусор, покрышки и металлолом.

Источник: Комсомольская правда

Территория участка на ул. Туруханской в Калининграде, используемая для перегрузочной станции отходов, оказалась загрязнена строительным мусором, шинами и металлом. О результатах проверки сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что ООО «Кристалл» допущены нарушения в части накопления отходов вне контейнеров, загрязнение территории. Руководство получило прокурорское представление, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений — на контроле прокуратуры.

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