Владельцев станции перегрузки отходов в Калининграде наказали за загрязнение территории

Территория участка на ул. Туруханской в Калининграде, используемая для перегрузочной станции отходов, оказалась загрязнена строительным мусором, шинами и металлом. О результатах проверки сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что ООО «Кристалл» допущены нарушения в части накопления отходов вне контейнеров, загрязнение территории. Руководство получило прокурорское представление, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Устранение нарушений — на контроле прокуратуры.
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