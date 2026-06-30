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Ростов стал одним из лидеров Юга по объему потребительских кредитов

Всего общая сумма займов с начала года превысила 67 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В число лидеров по объему выданных банком займов за четыре месяца 2026 года стали Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Крым и Севастополь. По числу оформленных потребительских займов в ТОП-5 вошли Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республики Карачаево-Черкесия и Адыгея. Такие данные предоставил Сбер.

— Жители юга России — одни из самых часто использующих потребительское кредитование в стране. Спрос на него уверенно растет вслед за поэтапным снижением ключевой ставки ЦБ и в связи с рядом сезонных факторов. Так, в преддверии летнего сезона южане всегда чаще покупают и обустраивают недвижимость, делают ремонт или планируют долгие семейные путешествия, — отметила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

С начала года кредит получили почти 610 тысяч семей на общую сумму более 67 млрд рублей. На регионы ЮФО пришлось 73% от общего объема кредитования и 74% (451 тыс) от всех сделок Юго-Западного банка. При этом более 90% займов было оформлено онлайн.

Средний чек на потребительские кредиты за этот период также вырос на 75%. Сейчас он превысил 110 тысяч рублей. Чаще всего кредит оформляется на семейный отдых и оздоровление, ремонт в загородном доме или квартире, покупку авто, крупной бытовой техники, мебели и электроники для обустройства дома или организации более комфортной работы, учебы.

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