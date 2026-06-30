Ростов стал одним из лидеров Юга по объему потребительских кредитов

Средний чек на потребительские кредиты за этот период также вырос на 75%. Сейчас он превысил 110 тысяч рублей. Чаще всего кредит оформляется на семейный отдых и оздоровление, ремонт в загородном доме или квартире, покупку авто, крупной бытовой техники, мебели и электроники для обустройства дома или организации более комфортной работы, учебы.