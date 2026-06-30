Новый железнодорожный турмаршрут будет стартовать из Владивостока

Владивосток станет отправной точкой нового железнодорожного туристического маршрута «Восточное ожерелье России», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Расширение возможностей для путешествий по нашей стране отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Маршрут пройдет через Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморский край. Путешествие на поезде рассчитано на четыре-пять дней.
Туристам доступны три варианта программы — эконом, комфорт и VIP-знакомство с Владивостоком. Гости могут выбрать экскурсионные маршруты, прогулки на катерах и вертолетах, посещение музеев и концертных залов, познакомиться с изделиями местных дизайнеров и произведениями художников, воспользоваться услугами гидов-переводчиков.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.