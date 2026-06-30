В Иркутской области появятся два передвижных медкомплекса

Два современных передвижных медицинских комплекса (ПМК) впервые поступят в педиатрическую службу Иркутской области. Работа по повышению доступности помощи для маленьких пациентов проводится по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новая техника будет передана в Иркутскую районную больницу и Усольскую городскую больницу. ПМК уже зарекомендовали себя в регионе при оказании помощи взрослому населению. В прошлом году в учреждения здравоохранения Приангарья поступили 7 новых передвижных медицинских комплексов, всего их в регионе уже более 65. Теперь эта практика будет расширена на педиатрическую службу.
В каждом медкомплексе предусмотрены электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, анализаторы уровня гемоглобина, глюкозы и холестерина в крови, аппарат для спирометрии, офтальмоскоп, тонометр, ростомер, медицинские весы и другое необходимое оборудование. Такая комплектация позволяет проводить полное обследование ребенка вне больницы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.