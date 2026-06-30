В Иркутской области появятся два передвижных медкомплекса

Новая техника будет передана в Иркутскую районную больницу и Усольскую городскую больницу. ПМК уже зарекомендовали себя в регионе при оказании помощи взрослому населению. В прошлом году в учреждения здравоохранения Приангарья поступили 7 новых передвижных медицинских комплексов, всего их в регионе уже более 65. Теперь эта практика будет расширена на педиатрическую службу.