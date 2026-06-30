Как правильно есть чернику: советы нутрициолога по выбору и хранению

Взрослому здоровому человеку рекомендуется употреблять не более 100−150 граммов черники в день. Для детей дошкольного возраста порцию следует ограничить 50−75 граммами. Нутрициолог подчеркнула, что черника не является лекарством и не способна вылечить близорукость или восстановить зрение. Антоцианы изучаются учеными в контексте их влияния на сосудистую систему и состояние сетчатки, однако речь идет о поддержке рациона, а не о терапевтическом эффекте.



Свежая черника, как правило, хорошо переносится, однако людям с чувствительным кишечником не рекомендуется употреблять ее в больших количествах — это может вызвать вздутие или послабление стула. Сушеная ягода, напротив, благодаря вяжущим веществам помогает при легких расстройствах стула, но не должна заменять медицинское лечение, предупредила Кострова. С осторожностью к чернике следует относиться лицам, склонным к запорам, а также пациентам с мочекаменной болезнью. При сахарном диабете ягода не запрещена, однако ее порцию необходимо учитывать в суточном подсчете углеводов.



В детский рацион чернику вводят постепенно, начиная с нескольких ягод, наблюдая за реакцией кожи и пищеварения. Избыток продукта у некоторых детей может вызывать сыпь или дискомфорт в животе.



Мыть чернику, как посоветовала эксперт, следует непосредственно перед употреблением. На поверхности плодов присутствует естественный налет, продлевающий срок хранения. Если промыть ягоду заранее, она может стать мягкой и заплесневеть. Перед употреблением ягоду рекомендуется перебрать, удалив листья и поврежденные плоды, затем ополоснуть в прохладной воде и обсушить на бумажном полотенце.