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В Крыму заявили о перенасыщении рынка труда IT-специалистами

Спрос на них при этом остается высоким.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на перенасыщенность IT-рынка, потребность в специалистах не снижается.

Проректор по цифровой трансформации Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Рыбась в эфире «Радио Крым» отметил, что рынок труда переполнен молодыми специалистами, но при этом спрос на них остается высоким.

«Если студент научился исправлять ошибки за нейронками, то у него очень хорошее, востребованное место работы будет, потому что такой нейрослоп генерируется всегда и везде, что очень страшно», — отметил Рыбась.

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