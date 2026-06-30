Археологи нашли поселение бронзового века в Челябинской области

В мае этого года та же команда археологов ЧелГУ провела на памятнике ограниченные земляные работы, шурфовку, специалисты провели микромагнитную съемку фрагмента территории древнего поселения. Такая съемка позволила еще до проведения раскопок как бы «заглянуть» под землю и «увидеть» остатки древних сооружений, заявляет пресс-центр.