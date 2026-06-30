На верфи в Калининградской области спустили на воду корпус рыболовного судна «Болеслав»

Пока сделан корпус, предстоит оборудовать всё внутри. Создадут современный промысловый комплекс: установят систему охлаждения для перевозки рыбы наливом, сделают трюмы на 200 кубометров — это до 140 тонн рыбы за раз. А в год — около 3500 тонн вылова. Значит, у наших перерабатывающих предприятий будет больше сырья, — прокомментировал губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в Max.