На верфи в Калининградской области спустили на воду корпус рыболовного судна «Болеслав»

В Калининградской области спустили на воду корпус рыболовного судна «Болеслав». Его строят на верфи в Светлом. Информацию об этом опубликовали на сайте Российского морского регистра судоходства.
Корпус судна спустили на воду на площадке компании «Строительство и ремонт малотоннажного флота». Малый сейнер-траулер проекта 174610 предназначен для круглогодичной добычи салаки, кильки, трески, камбалы донными тралами по кормовой схеме, а также для лова рыбы кошельковым неводом. Транспортировка улова будет осуществляться наливом в охлаждённом виде.
Пока сделан корпус, предстоит оборудовать всё внутри. Создадут современный промысловый комплекс: установят систему охлаждения для перевозки рыбы наливом, сделают трюмы на 200 кубометров — это до 140 тонн рыбы за раз. А в год — около 3500 тонн вылова. Значит, у наших перерабатывающих предприятий будет больше сырья, — прокомментировал губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в Max.
Автономность судна составит до десяти суток. Его длина составляет 28 метров, ширина — 8,6, водоизмещение — 447 кубометров. Управлять сейнером-траулером могут восемь человек.
В 2025 году в Калининградской области завершили глубокую модернизацию рыболовецкого судна «Николай Нечай». Он может доставлять на берег до 80 тонн улова. Модернизацией траулера занимались также по заказу ГК «Марфиш».
Фото: Алексей Беспрозванных, Max.