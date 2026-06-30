Доля нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции в России снизилась до 9,1%

Президент России Владимир Путин подписал на днях закон о введении лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Новые правила призваны сделать рынок более прозрачным и сократить долю нелегального оборота. Однако, как предупреждают эксперты, успех реформы во многом будет зависеть от готовности регионов, поскольку на создание необходимой нормативной базы и проведение лицензионной кампании государству и бизнесу отводится всего пять месяцев. Именно эта тема стала центральной на экспертной сессии «Точка перелома на рынке табака», прошедшей в рамках XII Международного форума «Неделя российского ритейла». О ключевых вызовах и перспективах новой системы — в материале «Газеты.Ru».