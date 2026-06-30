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В Литве утвердили нового премьера: он допускал всеобщий призыв и пересмотр запрета на ядерное оружие

За кандидатуру Миндаугаса Синкявичюса проголосовали 80 депутатов Сейма.

Источник: Клопс.ru

Сейм Литвы утвердил лидера Социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса на посту премьер-министра. Об этом, ссылаясь на Delfi, пишет «Коммерсант» во вторник, 30 июня.

На пленарном заседании за нового главу правительства проголосовали 80 парламентариев. Двое депутатов выступили против, ещё 28 воздержались.

Прежний кабинет министров ушёл в отставку 23 июня после перестановок в правящей коалиции. Социал-демократы прекратили сотрудничество с партией «Заря над Неманом» и договорились о союзе с движением «Демократы во имя Литвы».

Синкявичюс допускал введение всеобщей воинской повинности и пересмотр конституционного запрета на размещение ядерного оружия в Литве. По словам политика, эту статью можно исключить: в основных законах соседних стран — России, Польши, Беларуси и Латвии — такая тема прямо не прописана.

Новое правительство намерено добиваться долгосрочного присутствия американских военных в Литве, усиливать ПВО и поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО.

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