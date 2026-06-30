«Я осталась с долгами на полтора миллиона»: москвичка поверила любимому из Калининградской области и потеряла деньги

Когда мужчина начал пропадать со связи, к Алине то и дело стали обращаться другие люди. Одни знали её как бухгалтера, который занимается финансами Николая, другие — как его гражданскую жену. Ей звонили, писали, требовали сказать, где он. Иногда ей было страшно даже выйти на улицу с коляской: не покидало ощущение чужого взгляда в спину.