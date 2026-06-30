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В Махачкале прошел чемпионат по пляжному волейболу

По итогам соревнований лучшие участники получили грамоты, медали, дипломы, кубки и призы.

Чемпионат по пляжному волейболу провели в Махачкале в поддержку федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Участие в соревнованиях приняли студенты вузов и представители различных организаций. На чемпионате были разыграны награды в мужском и женском пляжном волейболе. Состязания приурочили в том числе ко Дню России. Торжественную церемонию открытия посетил трехкратный чемпион мира, чемпион Европы по боксу Магомедрасул Меджидов. По итогам соревнований лучших участников наградили грамотами, медалями, дипломами, кубками и призами.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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