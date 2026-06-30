Аспирантка Ростовского вуза победила в эстафете исследовательских проектов

Международный медицинский форум «Вузовская наука. Инновации» прошел в соответствии с нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь». В одном из направлений эстафеты научно-исследовательских проектов, проводимого в ходе форума, победила аспирантка Ростовского государственного медицинского университета, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Анастасия Калинина одержала победу в направлении «Экосистема врача». Она представила «Интерактивную программу мультидисциплинарного принятия врачебных решений при лечении пациентов с синдромом диабетической стопы». Всего в финал по этому направлению вышли 18 работ из 284 поданных заявок.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.