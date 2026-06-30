В Калининградской области спустили на воду корпус нового рыболовного судна

Отмечается, что это третье промысловое судно ГК «Марфиш», которое модернизировано за последние 3 года (ранее были построены «Нечай» и «Всеслав»). На траулере установят современный промысловый комплекс с изменением схемы траления, система охлаждения морской воды в грузовых танках. Ежегодно объем вылова рыбы составит порядка 3500 тонн.