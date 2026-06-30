Более пяти тысяч зрителей посетили VIII фестиваль искусств «Стрелка» в Нижнем Новгороде

«Одна из главных особенностей нынешней “Стрелки” — возможность услышать музыку, которая редко попадает в концертные афиши, несмотря на ее безусловную художественную ценность. Мясковский, Шимановский, Бузони, Малипьеро — имена, хорошо известные музыкантам, но не всегда знакомые широкой публике. Тем более приятно видеть, что интерес слушателей к таким программам оказался очень высоким. Полные залы подтвердили простую вещь — публика готова к открытиям, если с ней говорят честно и предлагают музыку, за которой стоят талант, смысл и настоящая история. Для музыкантов это тоже редкая возможность исполнять сочинения, которые нечасто звучат на отечественной сцене, а для фестиваля повод расширять представление о том, насколько богат и разнообразен музыкальный мир», — подчеркнул и.о. директора Нижегородского театра оперы и балета Эдуард Мусаханянц.