Из-за мощного дождя в Перми размыло грунт и произошли оползни

На кадрах, опубликованных горожанами в сообществе «Пермь ЧП и ДТП | Пермский край | Новости» в соцсети — залитый водой переход под Камским мостом, по которому невозможно пройти, не промочив ноги. На другом видео — пешеходная дорожка на Разуляе около трамвайного моста, разрушенная потоком воды. Людям советуют обходить участок, где произошёл оползень, по экотропе или дамбе. Ещё на одной видеозаписи — грунт, который после мощных осадков сполз вниз прямо по газону на набережной.