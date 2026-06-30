Из-за мощного дождя в Перми размыло грунт и произошли оползни

Пермяки массово делятся в Сети кадрами с размытым грунтом, оползнями, затопленными подземными переходами и «реками» на дорогах вечером 30 июня.
На кадрах, опубликованных горожанами в сообществе «Пермь ЧП и ДТП | Пермский край | Новости» в соцсети — залитый водой переход под Камским мостом, по которому невозможно пройти, не промочив ноги. На другом видео — пешеходная дорожка на Разуляе около трамвайного моста, разрушенная потоком воды. Людям советуют обходить участок, где произошёл оползень, по экотропе или дамбе. Ещё на одной видеозаписи — грунт, который после мощных осадков сполз вниз прямо по газону на набережной.
Горожане сообщают о затоплениях напротив дома по улице Петропавловской, 123, у Центрального рынка, на Разгуляе, на Кислотных дачах.
Ранее горожане рассказали сайту perm.aif.ru о задержке электропоездов, следующих в Горнозаводском направлении, на неопределённое время из-за размытых сильным ливнем путей. По словам пермяков, на вокзале скопилась большая толпа людей. Среди них — в том числе те, кто планировал уехать в Чусовой, Лысьву и другие города Прикамья.